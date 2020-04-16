إتحاد الكرة يدعم إتحاداته المحلية بالدولار

السودان اليوم :

أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، انه قام باصدرا مذكرة داخلية على ضوء المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الاتحاد البروفسير كمال شداد، ونائب الرئيس للشئون المالية المهندس نصرالدين أحمد حميدتي، موجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة للمصادقة على رفع الدعم للاتحادات المحلية بواقع (150) ألف جنيه للعام 2020م، و(75) ألف جنيه للاتحادات الانتقالية الـ(18)، وذلك إلحاقاً للمذكرة السابقة التي صدرت بتاريخ 8 أبريل 2020م، بناءً على الميزانية التقديرية المُجازة للعام 2020م، وأبانالدكتور حسن ابوجبل أن (20) من أعضاء مجلس الادارة وافقوا بالتمرير، ومايزال التواصل جاري مع الأعضاء الأربعة المتبقين، والذين يتعذر الاتصال بهم لأسباب متفاوتة منها التواجد خارج البلاد، وأشار الامين العام لاتحاد كرة القدم السوداني وفق المذكرة الصادرة منه، والتي مهرت بتاريخ 14 أبريل 2020م، إلى أن هناك متطلبات واجبة تقع على عاتق الاتحادات المحلية، وهي ستة نقاط من الاهمية بمكان، تبدأ بالتأكيد على تعيين أمين عام مفرغ أو شبه متفرغ، وكذلك وجود مدير مالي،متفرغ أو شبه متفرغ، ووجود مدير فني متفرغ أو شبه متفرغ، على ان يتم ارسال السيرة الذاتية المصغرة ورقم الهاتف الخاص بالمرشح لكل وظيفة من اجل التواصل معه، ويشترط ان يكون ملماً بكيفية التعامل مع الحاسب الالي، وكذلك يتوجب ان يكون للاتحاد المحلي أو الانتقالي نشاط للمراحل السنية أو يرعاه، وأن يكون لديه نشاط لكرة القدم النسائية أو يرعاها، وكذلك نشاط لكرة القدم داخل الصالات أو يرعاها، وحال عدم توافر هذه الشروط يتم خصم (10) حيال كل بند على حدا، عدا بند نشاط المراحل السنية الذي يخصص له مبلغ (30) ألف جنيه..

المذكرة اقترحت ان تقوم ادارة الشئون المالية في الاتحاد بإيداع مبلغ (60) ألف في حساب كل اتحاد محلي، ومبلغ (30) ألف في حساب كل اتحاد انتقالي مطلع مايو المقبل، وذلك لتسسير النشاط ومجابهة منصرفات الحكام، فيما سيكون بقية الدعم رهين الوظائف والأنشطة المذكورة على طريقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تعامله مع الاتحادات الاعضاء.. وورد بالمذكرة ان هناك مساعي من أجل فتح حساب بالدولار للاتحادات المحلية والانتقالية من حساب الاتحاد في بنك الخرطوم ليتم خلاله تقديم دعم (3) ألف دولار لكل اتحاد محلي، و(1500) لكل اتحاد إنتقالي ..