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إتحاد المخابز: لا اتجاه لزيادة أسعار الخبز والأزمة في طريقها للإنفراج

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إتحاد المخابز: لا اتجاه لزيادة أسعار الخبز والأزمة في طريقها للإنفراج

السودان اليوم :

كشف إتحاد المخابز عن عقدِه إجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس بشأن زيادة تكلفة التشغيل، في وقت أكد فيه أن أسعار الخبز ثابتة ولا إتجاه لزيادتها.
وقال يحي موسي رئيس الإتحاد في تصريح لـ(smc) أن الإجتماع ناقش أهمية وضع معالجات جذرية لحل الضائقة، مشيراً إلي أن وزير الصناعة والتجارة وعد بتذليل كافة العقبات ووضع حلول لها، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إنفراجاً لأزمة الخبز ببعض المناطق وعودة المخابز لعملها بصورة طبيعية.
وأوضح موسي أن اللجنة التي كوّنها والي الخرطوم فرغت من دراستها حول مسألة تكلفة الإنتاج وقامت برفع تقريرها للوالي.

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