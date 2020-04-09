إتحاد كرة القدم يمقلب القمة.. ويتعلّل بانتشار وباء كورونا!

السودان اليوم :

يبدو أن الاتحاد العام لكرة القدم قصد مع سبق الإصرار والترصد أن يصدر قراره الذي خرجت به (الصيحة) أمس عن تعليق انعقاد الجمعيات العمومية للأندية المنضوية تحت لوائه في الدوري الممتاز، الى جانب تعليق النشاط الإداري بخصوص انعقاد الجمعيات العمومية في الاتحادات المحلية، وقد أنهى الاتحاد الجدل الدائر هذه الايام حول طلبات عددٍ من أندية الدوري الممتاز بما فيها القمة الهلال والمريخ بتحديد انعقاد جمعيات عمومية بعد أيام، هذا ويأتي القرار الذي تلى نصّه رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام لكرة القدم بعد ساعات من القرار الذي صدر من قبل مجلس إدارة نادي الهلال، بقيادة أشرف سيد أحمد الكاردينال الذي قرر انعقاد جمعية عمومية للهلال في الثامن عشر من الشهر الجاري، ضارباً بتهديدات وقرارات الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة بولاية الخرطوم د. آدم كبير عرض الحائط وفي تحدٍ جديد لرئيس الهلال الذي رفض تأجيل الجمعية وفتح أبواب العضوية الجديدة والتجديد للقديمة، بينما جاء قرار الاتحاد العام لكرة القدم لينهي الجدل من قبل المناصرين لرئيس مجلس ادارة نادي المريخ آدم سودكال والذين يرفضون الاعتراف برئاسته للنادي دون الرجوع إلى اللجنة القانونية بالاتحاد العام لكرة القدم وإجازة النظام الأساسي، وكانت هناك بعض الأصوات التي تنادي بأن يخطو المريخ خطوة نحو تقريب وجهات النظر بينه واللجنة القانونية بالاتحاد العام لكرة القدم لأجل إجازة النظام الأساسي والاعتراف به من قبلها، إلا أن القرار الأخير أنهى كل شئ، وأكد على شئ واحد هو أن الأمور ستسير على ما هي عليه إلى حين إشعار آخر من قبل الاتحاد العام لكرة القدم وحتى ينجلي الأمر بذهاب وباء كورونا وبعدها سيكون لكل حدث حديث.

جماهير الهلال غاضبة

في التوقيت أصدر تنظيم “الأصالة والصدارة” بياناً لجماهير الهلال أمس الأربعاء، تحصلت (الصيحة) على نسخة منه، استنكر فيه ما يسعى اليه مجلس إدارة نادي الهلال لعقد جمعية عمومية طارئة لإجازة النظام الأساسي قبيل أن يعلق الاتحاد العام لكرة القدم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات المحلية، ووصف البيان ذلك بالمؤامرة على شعب الهلال، وأشار الى التعقيدات الكبيرة التي تُحيط بملف العضوية، وذكر تنظيم الأصالة والصدارة الذي يترأسه صلاح إدريس الأرباب، الرئيس السابق لنادي الهلال عدداً من النقاط الجوهرية التي استند عليها البيان حول انعقاد جمعهية عمومية في هذا التوقيت.