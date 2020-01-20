إتفاقية مع شركة نرويجية لتوليد الكهرباء وإنتاج واستغلال الغاز المصاحب للنفط

السودان اليوم :

وقعت وزارة الطاقة والتعدين، اتفاقية لاستغلال الغاز المصاحب لانتاج النفط مع شركة (MPS) (MONITOR POWER SYSTEM) النرويجية، وذلك لتوليد الكهرباء بطاقة (460) ميغاواط وانتاج (350) طن غاز الطبخ المنزلي و(انتاج (3000) طن غاز مسال من مربعي (4 و6) بتكلفة (850) مليون دولار.

ووقع عن حكومة السودان، مدير عام شركة سودابت المحدودة المهندس ايمن ابو الجوخ، وعن الشركة المدير التنفيذي (MR : BIORN Q Aaserod)، بحضور وزير الطاقة والتعدين والسفير النرويجي بالخرطوم.

وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد، أهمية استغلال الموارد القومية التي كانت تهدر بحرق الغاز في الهواء طوال الفترة السابقة منذ بداية انتاح البترول، واعتبر توقيع الاتفاقية لاستغلال الغاز خطوة كبيرة نحو استغلال الموارد لدعم الاقتصاد الوطني.

واوضح د. حامد، أن نسبة شراكة المشروع بلغت (51) لشركة “سودابت” الوطنية و(49) للشركة النرويجية، وانه يعمل على استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز الكامن بحفر الآبار وستكون البداية في فبراير المقبل، ويتم انجاز المشروع خلال عشرين شهراً، وأضاف بأن المشروع انجاز كبير يسهم في استقرار الطاقة وتنوعها لمختلف الاستخدامات.