اليمن العربي

إتلاف أكثر من 3 أطنان من الحشيش المخدر في مأرب

15 يناير، 2020
0

أتلفت السلطات اليمنية بمحافظة مأرب، الثلاثاء، ثلاثة أطنان و343 كيلو من الحشيش المخدر، تم ضبطها خلال الربع الأخير من عام 2019م، قدرت قيمتها بنحو 9 ملايين دولار.

 

وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، جمال عمير خلال عملية الإتلاف أن الكمية المتلفة هي الكمية المرفوعة إلى النيابة من الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة ضمن قضايا مضبوطات المخدرات خلال الربع الاخير من عام 2019م، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد ثلاث عمليات إتلاف مماثلة لكميات من الحشيش المخدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

بدوره، أفاد مدير البحث الجنائي العقيد حسين الحليسي أن إجمالي قضايا المخدرات التي رفعت إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي بلغت 64 قضية، وأن الأجهزة الأمنية ضبطت 4705 كيلو غرام من الحشيش، وعلى ذمتها 157 متهما منهم 106 متهمين مضبوطا و51 متهما مازالوا فارين من وجه العدالة.

 

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

 

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.

# مأرب
# النظام الإيراني
# الأجهزة الأمنية
# اليمنية
# ضبط
# السلطات
# معلومات

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أطنان أكثر إتلاف الحشيش المخدر في مأرب من

إقرا أيضا

Photo of في ثاني أيام الدورة الثالثة للجمعية الوطنية .. بن بريك يؤكد على حساسية الظرف الحالي

في ثاني أيام الدورة الثالثة للجمعية الوطنية .. بن بريك يؤكد على حساسية الظرف الحالي

15 يناير، 2020
Photo of المجلس الإقتصادي الأعلى يتدارس الرؤى والأفكار للتعاطي مع التحديات المطروحة

المجلس الإقتصادي الأعلى يتدارس الرؤى والأفكار للتعاطي مع التحديات المطروحة

15 يناير، 2020
Photo of عاجل.. بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

عاجل.. بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي

15 يناير، 2020
Photo of وجود تركيا والآلية المزمنة وراء رفض حفتر التوقيع على على إتفاق وقف إطلاق النار

وجود تركيا والآلية المزمنة وراء رفض حفتر التوقيع على على إتفاق وقف إطلاق النار

14 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق