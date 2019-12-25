اليمن العربي

إتلاف 3736 لغم حوثي في باب المندب بالساحل الغربي

25 ديسمبر، 2019
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أتلف مشروع مسام لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان 3736 لغم بعد أن تم نزعها من منطقة باب المندب، والتي قامت مليشيات الحوثي بزرعها قبل هزيمتها في معركة الرمح الذهبي التي أطلقتها ألوية العمالقة بدعم من قوات التحالف العربي وتمكنت من تحرير باب المندب ومديرية ذوباب ووصلت عملية الرمح الذهبي إلى تطهير مدينة المخا.

 

مصدر في فريق مسام قال أن الفريق قام بإتلاف 3736 لغماً متنوعاً زرعتها المليشيات، وذلك في إطار الجهود الواسعة التي يبذلها مشروع مسام لنزع الألغام لتطهير مناطق الساحل الغربي من حقول الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي وأخرى منتظمة.

 

الجدير بالذكر أن فريق مسام لنزع الألغام سبق وأن أتلف عشرات الآلاف من الألغام والقذائف والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيين في الساحل الغربي.

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