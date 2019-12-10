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إتهام أممي للحوثيين بتجويع 6 ملايين مواطن

10 ديسمبر، 2019
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اتهم تقرير أممي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتجويع 6 ملايين مواطن في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الحديدة، والضالع، وحجة.

واتهم التقرير، وفق ما أوردت صحيفة عكاظ، اليوم الثلاثاء، الميليشيا بمنع وصول المساعدات، مشيراً إلى أن الوصول للمدنيين، صعب للغاية بسبب قيود مليشيات الحوثي في مناطق وجودها.

ولفت التقرير الأممي إلى أن نقص الوقود، والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، وزيادة كلفة السلع الأساسية، إضافةً إلى الإجراءات والقيود التي تفرضها الميليشيا على المشتقات النفطية والغاز.

وأفاد التقرير بأن الميليشيا رفضت الموافقة على 11 مشروعاً لإنقاذ حياة 4.1 ملايين شخص بتمويل يبلغ 32 مليون دولار.

وكانت مصادر حكومية مطلعة في تعز، كشفت أن الميليشيا رفضت رفع الحصار عن المدينة بناء على طلب وفد أممي زار المحافظة في الأسبوع الماضي، كما ترفض الإفراج عن ثلاث شحنات من المساعدات الغذائية والأدوية، احتجزتها في منتصف الشهر الماضي، بينها معدات طبية، وأدوية لأمراض مزمنة كانت مخصصة لمستشفى الثورة في تعز.

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أممي إتهام بتجويع للحوثيين ملايين مواطن

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