إجتماع إنتخابي وإختيار مجلس للآباء لمدرسة الخنساء للتعليم الأساسي بنات جعار

عقد صباح يوم الإثنين 11 نوفمبر 2019م في مدرسة الخنساء النموذجية للتعليم الأساسي جعار مديرية خنفر أبين إجتماع إنتخابي لعدداً كبيراً من أولياء أمور الطالبات في المدرسة لتشكيل مجلس للآباء في المدرسة بحضور المربي الفاضل الأستاذ القدير مهدي محمد سعيد – وكيل المدرسة وبعد كلمة ترحيبية ألقاها وكيل المدرسة تم إجراء انتخابات لاختيار مجلس للآباء بالمدرسة والذي تشكل من كلاً من :

-أحمد إبراهيم سيود

-نائف زين ناصر

-عوض سالم عوض

-ناصر محمد علي دهمس

-ميعاد محفوظ بلكم

-ناصر حسن مشقف

-أسامة صالح علي

-محمد محسن الرفاعي

-فخري البيتي

-أحمد سعيد علي المعصلي

-عبدالرحمن الحكمي

وعقب إختيار مجلس الآباء لمدرسة الخنساء النموذجية للتعليم الأساسي بنات جعار قام المجلس المنتخب باللقاء

بإدارة المدرسة ممثلة بمديرة المدرسة الأستاذة القديرة قبلة محمد علي الزبيدي ووكيل المدرسة الاستاذ مهدي محمد سعيد وأطلع مجلس الآباء على أهم الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية في المدرسة.

حيث قدمت مديرة المدرسة شرحاً مفصلاً عن الصعوبات والاحتياجات الضرورية للمدرسة والطالبات منها بناء مظلة للطالبات البالغ عددهن أكثر من 1654 طالبة في الصفوف من 1– 9 لتقيهن من حرارة الشمس وكذا تم الإطلاع ومناقشة موضوع المعلم البديل.

وأكدت الأستاذة قبلة وجود أكثر من 14 معلمة متطوعة في المدرسة لسد النقص والإحتياج ومطالبة الجهات المعنية ممثلة في مدير عام مكتب التربية والتعليم أبين د. وضاح المحوري ومدير عام الخدمة المدنية ومأمور مديرية خنفر ومدير مكتب التربية في مديرية خنفر على ضرورة الأهتمام والإسراع في معالجة أوضاع المعلمات المتطوعات وفقاَ لقرار السلطة المحلية في محافظة أبين بالتعاقد مع المتطوعات في المدارس بناءاً على الآلية التي وضعت في الإجتماع الذي ضم نائب المحافظ والمختصين في إدارة التربية في المحافظة والمديرية ومدراء عموم المديريات.

وأثنت مديرة مدرسة الخنساء على جهود د. وضاح المحوري والأستاذ محمود سبعة مدير التربية خنفر كما تطرقت أيضا إلى إشكالية تواجهها المدرسة متعلقة بعاملات الخدمات والنظافة.

وذكرت أن هناك ما يقارب من 10 عاملات نظافة وخدمات في المدرسة يعملن كمتطوعات ولا توجد لهن موازنة إضافة إلى تطرقها لهموم ومعوقات أخرى.

بدوره قدم مجلس الآباء شكره للجهود التي تبذلها إدارة المدرسة ووعد بمخاطبة المعنيين وتقديم ما يلزم وفقاَ للإمكانيات.

ووعد عضو مجلس الآباء الاستاذ أسامة الموقري مدير عام صندوق النظافة أبين بتقديم مبلغ 50 ألف ريال مساهمة شخصية منه إضافة إلى دعم حفل تكريم الطالبات المتفوقات وكذلك وعد بتخصيص يوم لإجراء عملية نظافة شاملة للمدرسة.

وبدوره الشيخ ميعاد محفوظ بلكم عضو مجلس الآباء تكفل بصرف الحوافز المالية لعاملات النظافة والخدمات لهذا الشهر وقدم مبلغ وقدره 40 ألف ريال ووعد بتقديم المزيد أن شاء الله.

ومن جانبه تفاعل الاستاذ عوض سالم عوض ووعد بتقديم خرطوم لري الأشجار وإعادة بستنة المدرسة وزراعة الأشجار لتعطي منظر جمالياً للمدرسة بحكم اختصاصه وعمله.

وقام مجلس الآباء بعد ذلك بتفقد الصفوف والحمامات والطالبات وأستمع لمشكلة نقص الكتب المدرسية من الطالبات والمعلمات والإدارة ووعد بمتابعة الأمر حاثا الجميع على مضاعفة جهودهم مقدمين في الختام شكرهم وعرفانهم بالأداء المتميز لكل المعلمات وإدارة المدرسة على أن يجتمع مجلس الآباء لعقد إجتماع إنتخابي للمجلس يوم الأربعاء القادم لتوزيع المهام ومناقشة جملة من الأمور ذات العلاقة.