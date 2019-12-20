إجتماع في المخا..يحدد موعد تشغيل الكهرباء

عقد مساء الخميس في مقر إدارة مديرية المخا اجتماع يناقش موضوع الكهرباء التي تم اثارتها في وسائل الإعلام بسبب ايقافها عن الخدمة.

وبداء الاجتماع حول ماجرى من عراقل ومعوقات كان سببها توقف المحطة عن العمل قرابة الاسبوعين وبعد طرح مجمل القضايا ومناقشتها بندا بندا ووضع الحلول المناسبه.

ومن تلك الحلول يقوم مسؤول فرع المخا بتوفير النفقات التشغيلة من عائدة فواتير الاستهلاك التي سيدفعها المواطنين مقابل استهلاك التيار الكهربائي بشكل دوري كل 30 يوما من الشهر الحالي.

وجاء ايضا ليتمكن العمال من الاستمرار في عملهم وتظل المحطة شغاله 24 ساعة وتورد المبالغ الى مؤسسة الكهرباء ليتم اعتماد المبلغ للمحطة مقابل نفقات تشغيلية علما ان الفواتير التي ستوزع للمـواطنين حق 3 اشهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2019 والتشغيل سيكون من يوم السبت.

حيث جرى الاجتماع بحضور مدير المديرية و باجل جعفر نائب مدير المحطة البخارية و الأنسي الحباس نائب رئيس المجلس المحلي وعبده حسن ناجي مدير فرع كهرباء المخا و ابراهيم مكيبر المسؤول المالي وذاكر محمد حسين مندوب الهلال الاحمر ومحمد المشرع أمين صندوق الفرع.