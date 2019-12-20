كريتر سكاي

إجتماع في المخا..يحدد موعد تشغيل الكهرباء

20 ديسمبر، 2019
0

(كريتر سكاي):خاص

عقد مساء الخميس في مقر إدارة مديرية المخا اجتماع يناقش موضوع  الكهرباء التي تم اثارتها في وسائل الإعلام بسبب ايقافها عن الخدمة.

وبداء الاجتماع  حول ماجرى من عراقل ومعوقات كان سببها توقف المحطة عن العمل قرابة الاسبوعين وبعد طرح مجمل القضايا ومناقشتها بندا بندا ووضع الحلول المناسبه.

 ومن تلك الحلول يقوم مسؤول فرع المخا بتوفير النفقات التشغيلة من عائدة فواتير الاستهلاك التي سيدفعها المواطنين مقابل استهلاك التيار الكهربائي بشكل دوري كل 30 يوما من الشهر الحالي.

وجاء ايضا  ليتمكن العمال من الاستمرار في عملهم وتظل المحطة شغاله 24 ساعة وتورد المبالغ الى مؤسسة الكهرباء ليتم اعتماد المبلغ للمحطة مقابل نفقات تشغيلية علما ان الفواتير التي ستوزع للمـواطنين حق 3 اشهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2019  والتشغيل سيكون من يوم السبت.

حيث جرى الاجتماع  بحضور  مدير المديرية و باجل جعفر نائب مدير المحطة البخارية و الأنسي الحباس نائب رئيس المجلس المحلي وعبده حسن ناجي مدير فرع كهرباء المخا و ابراهيم مكيبر المسؤول المالي وذاكر محمد حسين مندوب الهلال الاحمر ومحمد المشرع أمين صندوق الفرع.

أخبار ذات صلة

الوسوم
إجتماع الكهرباء المخايحدد تشغيل في موعد

إقرا أيضا

Photo of صورة وحدث.. من الحديدة

صورة وحدث.. من الحديدة

20 ديسمبر، 2019
Photo of مصدر امني يكشف ل “كريتر سكاي ” مكان نقل الدراجات النارية بعدن

مصدر امني يكشف ل “كريتر سكاي ” مكان نقل الدراجات النارية بعدن

20 ديسمبر، 2019
Photo of الشرطة الاردنية تستدعي الطالبة اليمنية توجان البخيتي للتحقيق معها (اليوم)

الشرطة الاردنية تستدعي الطالبة اليمنية توجان البخيتي للتحقيق معها (اليوم)

20 ديسمبر، 2019
Photo of عدن:مصدر امني يروي لكريتر سكاي تفاصيل هروب طفلة من اسرتها نتيجة (العنف)

عدن:مصدر امني يروي لكريتر سكاي تفاصيل هروب طفلة من اسرتها نتيجة (العنف)

19 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق