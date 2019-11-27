إجتماع مكرس لتفعيل برنامج امريكي يهدف لاستقرار الاقتصاد وتطوير البنك المركزي

ضمن برنامج الاستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن الذي تدعمه وكالة التنمية الامريكية USAID، نظم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني اجتماع بين الخبراء المقيمين لشركة براجما، مع مسئولي تقنية المعلومات في البنوك التجارية والاسلامية العاملة في الجمهورية.

وترأس الاجتماع الأستاذ/ منصور راجح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك ، الذي أكد على أهمية هذا الاجتماع الهادف الى تفعيل البرنامج المقدم من وكالة التنمية الأمريكية USAID لاستقرار ونجاح الاقتصاد في اليمن وتقديم الدعم فني لتطوير البنك المركزي اليمني.

ثم تحدث الاستاذ/ رائد دقه (خبير في نظم المدفوعات وانظمة الدفع الالكترونية – من شركة براجما)، عن مراحل عمل الشركة والتي ستبدأ بجمع المعلومات عن الوضع الحالي للبنوك، من خلال توزيع استبيان شامل للبنوك العاملة في الجمهورية لحصر مستوى الأداء التقني لكل بنك والعراقيل التي تواجهها، وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات تقنية المعلومات للبنوك لربط برامجها وشبكاتها مع النظام الحديث للبنك المركزي التي تعمل عليها الشركة حالياً.

واستمع الخبير الى استعراض سريع عن الوضع الحالي لكل بنك، من خلال المداخلات التي قدمها مسئولي تقنية المعلومات للبنوك التجارية والاسلامية، لأخذ فكرة عامة موجزة على أن يتم تعبئة تفاصيلها في الاستبيان.

حضر الاجتماع عن البنك المركزي اليمني، مدير عام الرقابة على البنوك أ. علي باعشن، ومدير عام الحاسب الآلي م. جسار عبيد، وعن شركة براجما د. لسعد مبارك – اقتصادي أول في مجال النقد، أ. سامر طوطح – مستشار عمليات صرف العملات الأجنبية.

صادر عن/ المركز الإعلامي والثقافة المصرفية