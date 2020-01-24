إجتماع موسع في ردفان ضد الشركة الوطنية للاسمنت

أصدر اهالي وابناء ردفان والمسيمير والمناطق المجاورة للشركة الوطنية للاسمنت بيان هام في اجتماع موسع لهم.

وجاء في الاجتماع الموسع الذي تم في منصة الشهداء الحبيلين في يومنا هذا الخميس 23/01/2020م دعا أبناء ردفان وأبناء المسيمير والمناطق المجاورة(شباب ومقاومة ومثقفين وكوادر)لمصنع اسمنت الوطنية إلى وقفه جادة.

وقال الاهالي يجب توقف هذا الاستهتار بأرواح الناس والمعاناة التي يعانيها السكان والحيوانات والزراعة المتسبب بها مصنع الاسمنت الذي يبث السموم والوباء عبر انبعاث الغازات السامة من الأفران في محطة الفحم الحجري.

وتابع قائلا كذلك طحين الكلنكر وكل ذلك يؤدي إلى انبعاث غازات مضرة بالبيئة والتي قد تؤدي إلى قتل الأشجار وتدمير التربة وكذلك تسبب وباءات وأمراض خطيرة تفتك بحياة الإنسان.

وتابع البيان الذي خرج بها الاجتماع دعم الاستثمار وحماية كل مستثمر بما فيها مصنع اسمنت الوطنية ولكن في ظل أن يكون الاستثمار رافداً للمنطقة ولا يؤثر سلباً على البيئة.

واضاف نناشد السلطة المحلية وقيادات المجلس الانتقالي وقيادات الحزام الأمني ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل وإيقاف محطة الفحم الحجري ، واستبدال محطة الفحم الحجري بحلول أخرى واستخدام مادة “الديزل” كحل بديل حتى يتم إيجاد الحلول الكاملة التي تحمي المنطقة وأبنائها جراء كل التلوث الحاصل.

وطالبوا بتشكيل لجنة بيئية ذات كفاءات وإدخال في هذه اللجنة مجموعة مختارة من الأهالي وتشمل خبراء ومهندسين وصحيين تقوم بدراسة الآثار السلبية والمضرة الناتجة عن محطة الفحم الحجري وكذلك اثأر الكلنكر في تلويث البيئة ومعرفة المعالجات التي تستخدم في الحد من هذه الظواهر ومدى تطبيق مصنع اسمنت الوطنية للمعاهدات العالمية الخاصة بالبيئة.

وجاء ايضا تشكل لجنة لحصر الإضرار التي سببت فيها هذه الملوثات القاتلة في جميع المناطق والقيام بدراسة شاملة تشمل 5 سنوات قبل إنشاء المصنع و5سنوات بعد إنشاءها وتشغيل محطة الفحم الحجري حيث سيتضح مقدار الضرر الذي سببه إنشاء المصنع وتشغيل محطة الفحم الحجري بدون رقابة أو عدم استخدام الوقاية الخاصة بنقل وتشغيل وكمية الفحم الحجري المستخدم وكذلك كمية الكلنكر المطحون في اليوم الواحد.

وشددوا على معالجة الأمراض التي سببها التلوث الناتج بالمنطقة وكذلك عمل مستشفيات خاصة ودعم المستشفيات والمراكز الطبية والصحية الحكومية في تلك المناطق ،بشكل فصلي دوري ، بالأدوية الخاصة بالأمراض المعروفة التي تسببها الخامات المستخدمة في عمل المصنع وأجهزة الفحص المختبري ذات التقنيات السريعة والراصدة للأمراض المتوقع علمياً انتشارها.

وناشدوا في الاجتماع تعويض اسر المواطنين الذين خسروا أرواحهم بسبب الاستهتار من قبل إدارة الشركة وتشغيل المصنع بدون الرجوع إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن.

واختتم الاجتماع على توفير الوظائف لأبناء المنطقة المشروع من قانون العمل والاستثمار لأبناء المنطقة حسب الكفاءات والمؤهلات ونبذ كافة إشكال الإقصاء والإبعاد والتعصب والعنصرية مع العمال من أبناء المنطقة. وما لم يتم الاستجابة سوف تكون هناك خطوات تصعيديه خلال الأيام القادمة.