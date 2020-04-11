إجراءات إحترازية مشددة بمديرية المعلا للوقاية من فيروس كورونا

ترأس مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق اليوم اجتماعا لاعضاء المكتب التنفيذي ولجنة الطوارئ بالمديرية .

كرس الاجتماع لمناقشة تفعيل جهود الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على اثر الاعلان عن اول حالة اصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت .

وجدد مديرعام مديرية المعلا الدعوة للحكومة ولقيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن الى توفير الدعم اللازم لمديرية المعلا .مؤكدا ان كل الجهود والاجراءات التي تمت هي بجهود ذاتية ولم تتلق المديرية أي دعم من اي جهة (حسب قوله )

هذا وقد خرج الاجتماع بعدد من الاجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والمتمثلة بما يلي :-العمل على صرف رواتب الموظفين. -إغلاق سوق القات ابتداء من يوم غد. – اغلاق المساجد وبشكل نهائي – إغلاق المحلات التجارية والمطاعم من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا .-إغلاق عيادات الاسنان بشكل دائم .- شراء كمية من المعقمات لمدة شهر . -الزام جميع المرافق بالاجراءات الوقائية – مواصلات الرش الضبابي وعبر عربات الدفاع المدني واليات الرش العادية .

– تعقيم السيارات الداخلة للمديرية- وضع الخطط العاجلة لخدمات النظافة والصرف الصحي وعملية الرش الضبابي .

وغيرها من الاجراءات الصحية والامنية .

كتب / عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي