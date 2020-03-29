إجراءات رقابية من انتقالي حبيل جبر على أسواق المديرية (وثيقة)

حبيل جبر /المشهد العربي:

تفقد وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية حبيل جبر، صباح اليوم الأحد، أسواق المديرية، للوقف على أسعار المواد الغذائية.

وشكا مواطنون للمجلس، تعمد التجار رفع أسعار المواد الغذائية، دون مبرر.

وطالبوا بضبط ومحاسبة التجار المخالفين، وإيقاف محاولات استغلال حاجة المواطن.

وشددت قيادة المجلس في المديرية، على جميع المحال التجارية بالمديرية، ضرورة الالتزام بالتسعيرة السابقة.

ودعت المواطنون إلى إبلاغ لجان الصناعة والتجارة والأمن والانتقالي، بأي تلاعب بأسعار السلع.