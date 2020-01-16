إحاطة جديدة لجريفثس حول اليمن أمام مجلس الأمن

نيويورك «الأيام» خاص

سيقدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، غداً الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في اليمن.

وبدأ جريفثس الخميس الماضي جولة جديدة في المنطقة استهلها من سلطنة عمان في سياق سعيه لإنعاش مساعي السلام المتعثرة التي يقودها بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله).

والتقى جريفثس وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وناقش معه جهود الأمم المتحدة في المشاورات التي تقوم بها بين الأطراف اليمنية لإحلال السلام في اليمن.

كما التقى المبعوث الأممي في مسقط المتحدث باسم جماعة الحوثييهن، محمد عبد السلام، قبل أن يدعو في تغريدة على “تويتر” إلى إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، لخدمة العملية السياسية.

ووصف جريفثس لقاءه مع متحدث الحوثيين بأنه “إيجابي”، وقال إنه ناقش معه “الحاجة إلى الحفاظ على جهود خفض التصعيد وتعزيزها وأهمية إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، ما يخدم تقدم العملية السياسية والشعب اليمني”.

وأمس الأول، أطلع جريفثس في الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي “على رؤيته وخطواته المقبلة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية إجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود”.

وقال إن “الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن”.