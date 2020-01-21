إحالة سائق شاحنة القمامة في صيرة عدن المخالف إلى التحقيق

أحال المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في مدينة عدن المهندس قائد راشد أنعم سائق شاحنة القمامة الضاغطة رقم 189 العاملة في مديرية صيرة بالعاصمة عدن إلى التحقيق بسبب اتهامه أمس الاثنين بالعمل الخاص المخالف لمهامه الرسمية وأنظمة العمل المتعلقة بجمع وترحيل القمامة.

وذكر مصدر مسؤول في الصندوق أن المدير العام التنفيذي تجاوب سريعا مع البلاغ الخاص المقدم من أحد المواطنين مرفقا بالصورة ووجه بإيقاف السائق المذكور عن العمل وإحالته للتحقيق نظرا لمخالفته المهام الموكلة إليه. ونقل المصدر عن المهندس قائد راشد أنعم شكره وتقديره لمن قدم البلاغ، داعيا أهالي مدينة عدن إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة يقوم بها عمال النظافة أو آليات وسيارات الخدمة خارجة عن إطار نشاطها المتعارف عليه، موضحا أرقام هواتف غرفة عمليات الصندوق كالتالي: ٧٧٢٠٥٩٢١٥ ٧٣٦٩٨١١٧٦ من فضل عبدالله الحبيشي