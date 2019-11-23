إحالة متهم بقتل شاب وإصابة ثلاثة اثر خلاف على أرضية بعدن

أحالت شرطة الممدارة بالشيخ عثمان بالعاصمة عدن متهم بالقتل اليوم إلى إدارة البحث الجنائي بعدن بعد استكمال الاجراءات اللازمة في واقعة القتل.

وقتل شاب يدعى مصطفى فهمي فرحان ويبلغ من العمر حوالي 24 عام يسكن بالممدارة في الشيخ عثمان وأصيب والده وثلاثة أخرون على خلفية خلاف على أرضية بالقرب من مخطط الأمن السياسي السكني بالممدارة.

وتفيد المعلومات الاولية بأن الخلاف نشب بين الطرفين الخميس بعد بناء غرفة في أرضية أدعى الطرف الاول شرائها مصطفى فهمي وقيام الطرف الآخر ويدعى مشبح بهدم سقفها والاعتداء بالضرب على المدعي بشراء الارضية وعلى خلفية ذلك تطور الخلاف بالاشتباك بالأيدي والأسلحة الآلية ونتج عنه مقتل الشاب مصطفى فهمي فرحان علي إثر اصابته بطلقة بالرأس وإصابة والده بطلقتين بفخذه ومنطقة الحوض .

وتم أسعاف المصابين إلى مستشفى أطباء بلاء حدود ومستشفى 22 مايو بالمنصورة فيما ماتزال جثة الشاب القتيل في ثلاجة ومشرحة مستشفى الجمهورية.