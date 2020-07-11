إحباط تسلل في مثلث العدين شمال غرب حيس وإخماد مصادر نيران حوثية

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-07-11 06:59:53

أحبطت القوات المشتركة، الجمعة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية على مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة، فيما عاودت المليشيات الانتقام بقصف الأحياء السكنية في المديرية.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات من اللواء 11 عمالقة اشتبكت مع عناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقعها في مثلث العدين شمال غرب حيس.

وأكد المصدر أن افراد اللواء 11 عمالقة احبطوا محاولة التسلل واجبروا المليشيات الحوثية على الانسحاب بعد سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوفهم خلال الاشتباكات.

في السياق قالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية شنت قصفاً انتقامياً بقذائف الهاون على الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري غرب حيس بشكل عشوائي.

وأضافت المصادر ان القصف الحوثي ألحق أضرارا مادية في منازل المواطنين وتسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط الأهالي لاسيما الأطفال والنساء.

وفتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وتمكنت من اخمادها.

واستهدفت مليشيات الحوثي ، اليوم الجمعة، الأحياء السكنية شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

وافادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية شمال المديرية بسلاح م.ط 23 بشكل عشوائي.

وأضافت المصادر أن الاستهداف آثار مخاوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.