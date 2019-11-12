المشهد العربي

إحباط تفجير عبوة ناسفة في طريق المخا عدن

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 27 دقيقة
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قامت دورية تابعة للشرطة العسكرية فرع المخا، اليوم الثلاثاء، بإحباط تفجير عبوة ناسفة في طريق المخا عدن بين منطقتي الكدحة والجديد جنوب المخا.

وقال مصدر مسؤول بالشرطة العسكرية فرع المخا، إن دورية تابعة للشرطة العسكرية تمكنت من إحباط عملية تفجير عبوة ناسفة بين منطقتي الكدحة والجديد وذلك من خلال اكتشاف الدورية للعبوة.

وأضاف المصدر، أنه تم ملاحقة الشخص الذي قام بوضعها في الخط ولاذ بالفرار بعد أن ترك دراجته النارية وجهاز وبطاريات التفجير .

وتابع المصدر، أن دورية الشرطة العسكرية قامت بإبطال العبوة واستمرت في ملاحقة الشخص الذي حاول زراعتها وقامت بالانتشار حول المنطقة الذي اتجه نحوها بين الأشجار الكثيفة.

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إحباط المخا تفجير طريق عبوة عدن في ناسفة
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المشهد العربي

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