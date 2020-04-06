المشهد العربي

إحباط تهريب دراجات نارية وسجائر للحوثيين بالتحيتا (فيديو)

6 أبريل، 2020
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نجحت القوات المشتركة، اليوم الاثنين، في منع تهريب شحنة تحمل دراجات نارية وسجائر في مديرية التحيتا، إلى مليشيات الحوثية في مديرية الجراحي، بمحافظة الحديدة.

وكشفت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، عن ضبط شاحنة تحمل على متنها 305 عبوات سجائر مهربة و أربع دراجات نارية.

ولفتت إلى ضبط ستة ملايين و400 ألف ريال، بحوزة المهربين، ومبلغ 15 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى ضبط عملية تهريب أخرى تحمل تسع دراجات نارية.

وأحبطت القوات المشتركة، عمليات تهريب سابقة في مناطق عدة من الساحل الغربي، لشحنات سلاح ومواد مستخدمة في صناعة المتفجرات، في طريقها للمليشيات الحوثية .

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إحباط بالتحيتا تهريب دراجات فيديو للحوثيين نارية وسجائر

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