المشهد العربي

إحباط عملية تهريب لذخائر بحوزة شخصين بالشيخ عثمان (صور)

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 7 دقائق
0 أقل من دقيقة

نجحت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن في الشيخ عثمان بعدن اليوم الأربعاء، في إحباط عملية تهريب لذخائر متنوعة كانت بحوزة شخصين على متن سيارة.

وتشير التفاصيل إلى أن القوات قامت بإيقاف سيارة من نوع “كيا” بنقطة تفتيش أمنية في جولة عبدالقوي بالمديرية.

وعثرت النقطة خلال تفتيش السيارة على عدة ذخائر من نوع كلاشنيكوف ودوشكا بداخلها.

فيما جرى القبض على شخصين كانا يستقلان السيارة، حيث تبين أنهما بائعي السلاح، قبل أن يتم نقلهما لمقر القطاع الثامن في الشيخ عثمان للتحقيق معهما.

الوسوم
إحباط بالشيخ بحوزة تهريب شخصين صور عثمان عملية لذخائر

مقالات ذات صلة

Photo of حريق بسيارة يغلق الشارع الرئيسي في المعلا

حريق بسيارة يغلق الشارع الرئيسي في المعلا

منذ 25 دقيقة
Photo of تكونات للسحب بالشحر وتوقعات بأمطار خلال ساعات

تكونات للسحب بالشحر وتوقعات بأمطار خلال ساعات

منذ 41 دقيقة
Photo of في منتصف التعاملات.. ارتفاع أسعار الدولار اليوم الأربعاء بعدن وصنعاء

في منتصف التعاملات.. ارتفاع أسعار الدولار اليوم الأربعاء بعدن وصنعاء

منذ 59 دقيقة
Photo of مقتل عاقل حارة بإب في خلاف على توزيع إسطوانات الغاز

مقتل عاقل حارة بإب في خلاف على توزيع إسطوانات الغاز

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق