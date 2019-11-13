إحباط عملية تهريب لذخائر بحوزة شخصين بالشيخ عثمان (صور)

نجحت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن في الشيخ عثمان بعدن اليوم الأربعاء، في إحباط عملية تهريب لذخائر متنوعة كانت بحوزة شخصين على متن سيارة.

وتشير التفاصيل إلى أن القوات قامت بإيقاف سيارة من نوع “كيا” بنقطة تفتيش أمنية في جولة عبدالقوي بالمديرية.

وعثرت النقطة خلال تفتيش السيارة على عدة ذخائر من نوع كلاشنيكوف ودوشكا بداخلها.

فيما جرى القبض على شخصين كانا يستقلان السيارة، حيث تبين أنهما بائعي السلاح، قبل أن يتم نقلهما لمقر القطاع الثامن في الشيخ عثمان للتحقيق معهما.