أخبار نادي برشلونة

إحباط في غرفة ملابس برشلونة بعد نهاية الكلاسيكو

20 ديسمبر، 2019
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إحباط في غرفة ملابس برشلونة بعد نهاية الكلاسيكو

سبورت 360 – سيطر الإحباط على غرفة ملابس نادي برشلونة، عقب نهاية مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي نادي ريال مدريد.

انتهت مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، بالتعادل السلبي بينهما، في المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب “كامب نو”.

ماذا حدث في غرفة ملابس برشلونة بعد نهاية مباراة ريال مدريد؟

أشارت صحيفة “سبورت الإسبانية، أن نادي برشلونة عاد إلى التدريبات يوم الخميس، بعد أسبوع شاق، بلغ ذروته في نهاية الكلاسيكو.

وعلى الرغم من عدم هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد، إلا أن الفريق شعر بالإحباط بسبب عدم مجاراة ريال مدريد على أرض الملعب.

ولم تجرى الأمور كما خطط إرنستو فالفيردي، الذي لم يتوقع أن يشارك إيسكو منذ البداية وهو ما أثر على خطته، بعد زيادة لاعب إضافي في وسط ملعب ريال مدريد وبعودة بنزيما للخلفن خلق زيادة عددية للنادي الملكي.

انتهى المطاف بقيام لاعبي برشلونة بالركض أكثر من المتوقع وإرهاق لاعبيه، ولم يستفد من فترة الراحة الإضافية التي حصل عليها بعد مباراة ريال سوسيداد يوم السبت.

ريال مدريد لم يمنح برشلونة المساحة للقيام بهجمات مضادة، شعر اللاعبون بالإحباط لأنهم لم يستفيدوا من ميزة اللعب في كامب نو، وبدى أنهم خائفون من المنافس.

وأكدت “سبورت” في النهاية أن الفريق يعترف بالأخطاء التي ارتبكها، وأصابهم اليأس في إظهار إمكانياتهم الحقيقية مرة أخرى.

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