الخبر اليمني

إحباط محاولة تهريب وقود طائرات مسيرة للحوثيين

17 يناير، 2020
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إحباط محاولة تهريب وقود طائرات مسيرة للحوثيين

│الخبر | صنعاء

أعلنت مصلحة الجمارك، في محافظة الجوف، الأربعاء، إحباطها لمحاولة تهريب شحنة وقود طائرات مسيرة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.
وقالت إن الشحنة كانت معبأة في 256 برميلاً، وسجل بياناتها في الإقرار الجمركي، يُخبر بأنها مادة “تينار”، لكن “أثناء المعاينة الفعلية تبين أنها وقود طائرات”.
وذكرت أن قوة أمنية وموظفين في الجمارك تمكنوا من توقيف شاحنتين تحملان 256 برميلاً معبأة بوقود تستخدم في تزويد الطائرات المُسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه بالشحنة التي كانت مسجلة في الإقرار بأنها مادة (تينار).
وأضافت إن “فرق الجمارك عاودت معاينة الحمولة التي كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وإحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق”.

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إحباط تهريب طائرات للحوثيين محاولة مسيرة وقود

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