اليمن العربي

إحباط هجوم حوثي على صرواح غرب مأرب

21 أبريل، 2020
801

احبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

 

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، أن مليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح إلا أن أبطال الجيش الوطني تصدّوا لهم وأوقعوا عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح“.

 

واضاف المصدر” أن أبطال الجيش الوطني استعادوا كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى عناصر المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال

# قوات الجيش الوطني
# مليشيا الحوثي
# .
# الجيش الوطني
# قوات الجيش
# محافظة مأرب
# الجيش
# قوات
# قبل

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إحباط حوثي صرواح على غرب مأرب هجوم

إقرا أيضا

Photo of إجتماع إستثنائي للفريق الإقتصادي بالإنتقالي يناقش أسباب تدهور الكهرباء بعدن

إجتماع إستثنائي للفريق الإقتصادي بالإنتقالي يناقش أسباب تدهور الكهرباء بعدن

21 أبريل، 2020
Photo of محافظ شبوة يفتتح حركة السير في جسر السلام بعد اعادة تأهيله

محافظ شبوة يفتتح حركة السير في جسر السلام بعد اعادة تأهيله

21 أبريل، 2020
Photo of المهرة .. الصحة تدشن برنامج تدريبي حول طرق الوقاية من كورونا

المهرة .. الصحة تدشن برنامج تدريبي حول طرق الوقاية من كورونا

21 أبريل، 2020
Photo of بينهم 11 طفلا.. ميليشيا الحوثي تقتل 36 مدنياً خلال 14 يوما

بينهم 11 طفلا.. ميليشيا الحوثي تقتل 36 مدنياً خلال 14 يوما

21 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق