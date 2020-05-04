إحباط هجوم لمليشيا الحوثي في حجة .. والجيش يعلن مقتل وجرح عدد من الحوثيين في مثلث عاهم

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، مصرعهم برصاص الجيش الوطني بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط هجمات لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها في محافظة حجة.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها “26 سبتمبر”، ” ان الحوثيين حاولوا مهاجمة عدة مواقع للجيش شمال غربي مثلث عاهم، إلا أن قوات الجيش أفلشت كل المحاولات. مشيرة إلى “تمكن قوات الجيش من إفشال المحاولات الهجومية للحوثيين”.

وأكد الجيش اليمني “سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دفعت مليشيا الحوثي تعزيزات عسكرية كبيرة، تتضمن مئات المقاتلين من عناصرها وعشرات من آلياتهم القتالية إلى مختلف جبهات القتال في عدة محافظات يمنية