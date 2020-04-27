نخبة حضرموت

إحتفالات واسعة في غيل باوزير ابتهاجا بالبيان التاريخي ⋆

27 أبريل، 2020
0

غيل باوزير (نخبة حضرموت) إعلام القيادة المحلية

شهدت مديرية غيل باوزير مساء أمس الأحد 2020/4/26م إحتفالات واسعة بمناسبة إعلان البيان التاريخي الذي أعلنه المجلس الإنتقالي الجنوبي مساء السبت والذي ينص على الإدارة الذاتية للجنوب.

وتضمنت الإحتفالات إطلاق الإلعاب النارية في سماء غيل باوزير  ورفع  إعلام دولة الجنوب وصور الرئيس القائد / عيدروس قاسم الزبيدي. 

ويأتي هذا الإحتفال بعد الدعوة التي أطلقها مجلس المديرية في بلاغه الصحفي بمناسبة إصدار البيان التاريخي العظيم من قبل المجلس الإنتقالي الجنوبي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إحتفالات ابتهاجا التاريخي بالبيان باوزير غيل في واسعة

إقرا أيضا

Photo of عاجل..إنتقالي حضرموت يدعو أبناء المحافظة للاحتشاد مساء اليوم الاثنين ⋆

عاجل..إنتقالي حضرموت يدعو أبناء المحافظة للاحتشاد مساء اليوم الاثنين ⋆

27 أبريل، 2020
Photo of الكثيري : حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي ⋆

الكثيري : حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي ⋆

27 أبريل، 2020
Photo of إنتقالي تريم يؤيد البيان الصادر من القيادة العليا بالانتقالي لتنفيذ اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب ⋆

إنتقالي تريم يؤيد البيان الصادر من القيادة العليا بالانتقالي لتنفيذ اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب ⋆

27 أبريل، 2020
Photo of ​إنتقالي حورة ووادي العين يؤيد البيان الصادر من القيادة العليا بالانتقالي لتنفيذ اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب  ⋆

​إنتقالي حورة ووادي العين يؤيد البيان الصادر من القيادة العليا بالانتقالي لتنفيذ اجراءات الإدارة الذاتية للجنوب  ⋆

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق