إحتفالات واسعة في غيل باوزير ابتهاجا بالبيان التاريخي ⋆

غيل باوزير (نخبة حضرموت) إعلام القيادة المحلية

شهدت مديرية غيل باوزير مساء أمس الأحد 2020/4/26م إحتفالات واسعة بمناسبة إعلان البيان التاريخي الذي أعلنه المجلس الإنتقالي الجنوبي مساء السبت والذي ينص على الإدارة الذاتية للجنوب.

وتضمنت الإحتفالات إطلاق الإلعاب النارية في سماء غيل باوزير ورفع إعلام دولة الجنوب وصور الرئيس القائد / عيدروس قاسم الزبيدي.

ويأتي هذا الإحتفال بعد الدعوة التي أطلقها مجلس المديرية في بلاغه الصحفي بمناسبة إصدار البيان التاريخي العظيم من قبل المجلس الإنتقالي الجنوبي.