إحتفالا بالذكرى الثالثة لإعلان عدن التاريخي.. جنوبيون يُشعلون مواقع التواصل بهاشتاج #الانتقالي_انتصارات_مستمرة

أشعل سياسيون وناشطون ومغردون جنوبيون كافة مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج #الانتقالي_انتصارات_مستمره.

واطلق سياسيون وناشطون جنوبيون مساء اليوم الأحد 3 مايو / أيار 2020م، هاشتاج #الانتقالي_انتصارات_مستمره على أشهر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وتزامن اطلاق الهاشتاج مع حلول الذكرى الثالثة لإعلان عدن التاريخي في 4 مايو / أيار 2017م، والتي تصادف ذكراها الثالثة غدًا الإثنين 4 مايو 2020م.

وقالوا أن الهاشتاج يهدف إلى ابراز أهمية الذكرى الثالثة لإعلان عدن التاريخي، وتفويض الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، والتي تتزامن مع ما يشهده الجنوب من تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية.

وأضافوا: “الهاشتاج يتزامن مع احتفالات شعب الجنوب بالذكرى الثالثة لإعلان عدن التاريخي التي تأتي هذا العام في ظل الانتصارات السياسية والعسكرية التي يحققها المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وأشاروا إلى أن هذه الذكرى تأتي والقوات المسلحة الجنوبية تمتلك قدرات عسكرية (قتالية ودفاعية) غير محدودة.

وأكدوا أن المجلس الانتقالي الجنوبي اثبت استطاعته على مجارات الأطراف السياسية (الدولية والمحلية) من خلال المرونة السياسية التي تعامل بها مع الأحداث السياسية التي مرت بالجنوب منذ تأسيسه في عام 2017م، وكان أخرها قرار الإدارة الذاتية للجنوب.

ونوهوا إلى أن الإنجازات الجنوبية التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال ثلاثة أعوام كانت كبيرة، وعظيمة، وخلال فترة وجيزة، معتبرين أن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك قدرت المجلس الانتقالي على إدارة الجنوب من كافة النواحي.

وأكدوا أن الجنوبيين سيواصلون السير خلف المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الادارة الذاتية للجنوب وحتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة على حدود ما قبل 21 مايو / أيار 1990م.

ودعا السياسيون كافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا منصة (تويتر) والمغردين الجنوبيين والخليجيين إلى المشاركة في هاشتاج #الانتقالي_انتصارات_مستمره من خلال التغريد والتفاعل معه.