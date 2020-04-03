نيوز يمن

إحراق طقم عسكري للمليشيات وإخماد مصادر نيران بمدينة الحديدة

3 أبريل، 2020
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-04-03 16:08:15

قال مصدر في القوات المشتركة إنها تعاملت مع مصادر نيران المليشيات الحوثية وردت عليها في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.

وأكد المصدر إن القوات المشتركة دمرت طقما عسكريا للمليشيات الحوثية كان مصدرا لنيران استهدفت مواقع القوات المشتركة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة أن القوات أمطرت مصادر نيران مليشيات الحوثي واخمدتها ما أسفر عن إحراق طقم عسكري تابع للمليشيات جراء خرقها للهدنة الأممية.

وقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة خلال إحباط محاولة تسلل جديدة للمليشيات شمال مدينة التحيتا مركز المديرية الساحلية جنوب الحديدة.

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إحراق الحديدة بمدينة طقم عسكري للمليشيات مصادر نيران وإخماد

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