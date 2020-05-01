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إحصائيات جديدة بشأن التعدين التقليدي

1 مايو، 2020
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السودان اليوم :

كشفت إحصائية جديدة عن نشاط التعدين التقليدي بالسودان ان عدد الأسواق بلغ (70) سوق ب (14) ولاية من ولايات السودان المختلفة وقالت الاحصائية ان عدد الغرابيل العاملة في التعدين بلغت (4.907)، وبلغ عدد الحفر الكبيرة (161) بينما بلغت الآبار وخطوط الإنتاج (11.241) ووصل عدد أجهزة البحث والاستكشاف إلى (2.619) فيما بلغ عدد المعدنين عن ذهب الوصال (3.250)، فيما وصل عدد الطواحين الرطبة (9.760) فيما بلغ إجمالي الطواحين الجافة (2.671) طاحونة جافة.
وأوضح تقرير اداء الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بقيادة المهندس عبدالله شم لشهر مارس أن أكبر ولاية تضم أسواق تعدين هي ولاية جنوب كردفان التي وصل عدد الأسواق فيها إلى (16) سوق تليها الولاية الشمالية ب (9) أسواق والبحر الأحمر (8)، ثم (5) أسواق لكل من ( نهر النيل، القضارف، شمال دارفور، جنوب دارفور و4 أسواق بكل من (النيل الأزرق، ووسط دارفور)، و3 أسواق بكل من (شمال كردفان وغرب كردفان) وسوقين بولاية كسلا وسوق واحد بولاية سنار.
وأوضح التقرير ان هناك عدد من المعوقات التي تحتاج لحلول في عدد من الولايات مثل عدم الالتزام بسداد قيمة العوائد الجليلة وفق النسب المحددة إلى جانب ندرة الوقود الأمر الذي أدى لتوقف عدد من الأسواق مما أثر سلبا على الإيرادات.







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