مأرب برس

إحصائية بإعداد المهاجرين الذين وصلوا اليمن خلال شهر وأحد

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أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، تسجيل 2500 مهاجر في اليمن مطلع شهر نوفمبر الحالي.

جاء ذلك في تغريدة لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة على حسابها في تويتر.

وقالت الهجرة الدولية في تغريدة على تويتر: “في بداية شهر نوفمبر، تم تسجيل ما يقارب من 2,500 مهاجراً في اليمن”.

وأضافت أنه أيضاً “تمت معاينتهم وإجراء الفحوصات الصحية لهم من قبل فريق دعم المهاجرين المتنقل التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية”.

وتشير إحصائيات شبه رسمية إلى وجود أكثر من 270 ألف مهاجر في اليمن، معظمهم من الجنسية الأثيوبية والصومالية، دخلوا البلاد بغرض العبور نحو السعودية للعمل هناك.

 

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إحصائية الذين المهاجرين اليمن بإعداد خلال شهر وأحد وصلوا
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مأرب برس

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