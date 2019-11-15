إحصائية مُفزعة عن الجرائم بصنعاء تحت سيطرة الحوثي

كشف تقرير حديث عن وصول أعداد الجرائم الجنائية في صنعاء جراء ممارسات مليشيا الحوثي إلى أكثر من 80 ألف جريمة في مقدمتها جرائم السرقة.

وأوضح التقرير وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أنه جرى توثيق 70 جريمة اغتصاب و90 جريمة اختطاف للأطفال والنساء.

وبّين أنه تم توثيق أيضاً مقتل 2955 بينهم نساء وأطفال على يد مسلحين حوثيين وعصابات مسلحة في صنعاء.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي اعترفت مؤخراً بوقوع أكثر من 2300 جريمة مختلفة في أمانة صنعاء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأشار إلى أن الجرائم توزعت بين جرائم سرقة سيارات وسرقة منازل وسرقة محلات تجارية وسرقة دراجات نارية وحوادث نشل وسرقة بالإكراه، وكذلك قتل خارج نطاق القانون واغتصاب واختطاف.