إختتام دورات تدريبية في المعهد التجاري بخور مكسر

اخُتتم صباح أمس، الخميس، في المعهد التجاري بخورمكسر دورتي رخصة قيادة الحاسوب الدولية و الكوافير بمشاركة ٦٦ شابا وشابه، وتمويل من صندوق تنمية المهارات وإشراف وزارة التعليم الفني.

وفي حفل الختام كرم مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني و نائب مدير مكتب التعليم الفني بعدن الأستاذ مراد هادي و مدير المعهد التجاري الاستاذ جلال احمد الهلالي و مدير العلاقات بصندوق تنمية المهارات الأستاذ عادل العريقي ومدير المراقبة والتفتيش بالتعليم الفني الأستاذ خلدون شائف،المشاركين بشهادات المشاركة بعد تلقيهم المعارف و التدريب طيلة ايام الدورة.

وأكد مدير عام مديرية خورمكسر على أهمية خلق فرص تدريبية للشباب وصقل مواهبهم العملية وتنميتها لما يلبى احتياج سوق العمل.

مشيرا في الوقت ذاته على وحدة الهدف بين السلطة المحلية في خورمكسر والتعليم الفني لتوفير الفرص التدريبية للشباب.