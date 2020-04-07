المصدر اونلاين

إخضاع 15 شخصاً رحلتهم سلطنة عمان للحجر الصحي بمنفذ شحن

7 أبريل، 2020
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أخضعت السلطات اليمنية في محافظة المهرة(شرق اليمن) 15 شخصاً في المحجر الصحي بمنفذ شحن عقب ترحليهم من قبل السلطات العمانية.

وقال مسؤول محلي بمحافظة المهرة، لـ”المصدر أونلاين” إن السلطات العمانية رحلت 15 يمنياً إلى منفذ شحن الحدودي الرابط بين اليمن والسلطنة.

وأشار إلى أن السلطات بمحافظ المهرة أخضعت المرحلين للحجر الصحي بالمنفذ واتخذت الإجراءات اللازمة، ضمن تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر المحلي أن سلطات المهرة شكلت لجنة لمنع تهريب المسافرين ودخولهم إلى المحافظة بالتنسيق مع السلطات الأمنية.

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إخضاع الصحي بمنفذ رحلتهم سلطنة شحن شخصا عمان للحجر

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