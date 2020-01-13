اليمن العربي

إخوان الشرعية يحاولون الإلتفاف على تبادل الأسرى ضمن إتفاق الرياض

13 يناير، 2020
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رفض المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، إستلام الأسرى من الحزام الأمني والنخبة الذين وصلوا إلى معسكر التحالف العربي في العاصمة عدن .

 

ويرجع رفض إستلام الأسرى إلى محاولة الشرعية التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان إخفاء بعضهم بسبب تواجدهم في مأرب على حد زعمهم .

 

وقالت مصادر جنوبية، أن محاولة إلتفاف الشرعية على اتفاق تبادل الأسرى جاء في الوقت الذي إلتزمت فيه القوات الجنوبية بتسليم كافة اسرى الشرعية والاخوان .. مؤكدين أن الشرعية اخفت العديد من الأسرى بينهم قيادات بارزة .

 

واعتبر نشطاء جنوبيون ان ما جرى في مسألة نقل وتبادل الاسرى يعتبر التفاف من قبل الشرعية على التفاهمات المضمنة في اتفاق الرياض مما ينسف كل الاتفاقات ويعرقل تطبيق اي بنود اخرى.

 

وطالب النشطاء التحالف العربي بوضع حد لتمادي الشرعية والإخوان وإجبارهم على تسليم كافة الأسرى الجنوبيين المتواجدين لديهم .

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