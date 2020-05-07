المشهد العربي

إخوان تعز يقتحمون منزلا ويروعون أهله ويختطفون الأب

7 مايو، 2020
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المشهد العربي – تعز:

اقتحمت عصابة تتبع مليشيا الإخوان الإرهابية، الموالية لحكومة الشرعية في تعز، اليوم الخميس، منزل مواطن واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكشفت مصادر محلية في تصريحات لـ”المشهد العربي”، عن مداهمة عصابة مسلحة يقودها القيادي الإخواني نبيل الكدهي، شقة أحد المستأجرين في عمارات منطقة المسبح.

وكسرت العصابة المسلحة، بحسب المصادر، أبواب الشقة واعتدت على المستأجر (مصطفى عبدالعزيز محمد)، وسط أطفاله وزوجته، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

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