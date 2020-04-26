إدارة أمن أبين تصدر بياناً هاماً

اصدرت إدارة أمن أبين فجر الأحد بيانا هاما ، عقب دعوة المليشيا الانتقالية الداعية الى اعلان حالة الطوارئ في الجنوب .

وجاء في نص البيان الصادر ، كما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم ..

لقد طالعت إدارة أمن أبين البيان الصادر عن مليشيا المجلس الانتقالي الداعية الى اعلان حالة الطوارئ في الجنوب .

وهي خطوة ميليشياوية ، تندرج ضمن قائمة التجاوزات التي قامت بها تلك المجاميع المسلحة الخارجية عن النظام والقانون.

كما أن إعلان حالة الطوارئ يأتي تهرباً لما نص عليه اتفاق الرياض ، الذين سعوا الى الالتفاف عليه .

وعليه تؤكد إدارة الأمن وجميع القوات المنضوية تحتها في محافظة أبين الآتي :

1- أننا في أمن أبين لا نعترف سوى بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي .

2- يرفض أمن أبين كل الدعوات الهمجية والاندفاعية الخارجة عن سياج الدولة.

3- يحمل أمن أبين المجلس الانتقالي ، الاوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء عدن ، في ظل انفلات أمني وانهيار خدماتي.

4- يجدد أمن أبين وقوفه خلف الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ووزير الداخلية م.أحمد بن أحمد الميسري .

5- أن ما ورد في بيان الانتقالي يعتبر انقلاباً واضحا على شرعية الرئيس هادي .

6 – يدعو أمن أبين كافة الشرائح المدنية والاجتماعية والقبلية الى الاتفاف حول مؤسسات الدولة ، والوقف خلف شرعية الرئيس هادي.

*صادر عن إدارة أمن أبين