إدارة التحسين والتشجير بصندوق النظافة في ساحل حضرموت تعاود نشاطها



عدن تايم /المكلا.

عاودت إدارة التحسين والتشجير بصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت؛ عملها بقيادة إدارتها الجديدة، بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت – اللواء الركن / فرج سالمين البحسني، ومدير صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق.

وقال مدير إدارة التحسين والتشجير بساحل حضرموت، الأستاذ / أيمن باراس :” بناءًا على تكليف وتوجيهات من قيادة حضرموت متمثلة في محافظها – قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن / فرج سالمين البحسني، ومدير صندوق النظافة والتحسين، المهندس فهمي بن شبراق، بدأنا العمل في الإدارة، بوتيرة عالية، عبر القيام بأعادة تأهيل الجولات، وقص وتهذيب اشجار الغُلب، بتشكيلات جمالية، وكذلك تكريب اشجار النخيل، في أجزاء مختلفة بمدينة المكلا”.

وأضاف باراس :” أن عملية التحسين بدأت عبر القيام بإعادة تأهيل الجولات وأحواض التشجير، وتصفيتهن، للاستعداد في غرس اشجار جديدة، بالإضافة إلى تأهيل شبكة الريء الخاصة بالتشجير في مدينة المكلا”.

وأضاف باراس ” بحسب التوجيهات سوف يتم الانتهاء من أعمال تأهيل جولة شركة النفط بجول مسحه، والاستمرار في استكمال باقي الجولات، وكذلك استحداث مجسمات جمالية في مواقع جديدة في مدينة المكلا، والبدء في العمال بمدينة الشحر وغيل باوزير”

جدير بالذكر أن الأستاذ أيمن باراس، شغر منصب مدير الإنارة بساحل حضرموت سابقًا، وكانت له بصمات جلية في ساحل حضرموت.