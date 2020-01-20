عدن تايم

إدارة التحسين والتشجير بصندوق النظافة في ساحل حضرموت تعاود نشاطها

21 يناير، 2020
0


عدن تايم /المكلا.

عاودت إدارة التحسين والتشجير بصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت؛ عملها بقيادة إدارتها الجديدة، بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت – اللواء الركن / فرج سالمين البحسني، ومدير صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق.

وقال مدير إدارة التحسين والتشجير بساحل حضرموت، الأستاذ / أيمن باراس :” بناءًا على تكليف وتوجيهات من قيادة حضرموت متمثلة في محافظها – قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن / فرج سالمين البحسني، ومدير صندوق النظافة والتحسين، المهندس فهمي بن شبراق، بدأنا العمل في الإدارة، بوتيرة عالية، عبر القيام بأعادة تأهيل الجولات، وقص وتهذيب اشجار الغُلب، بتشكيلات جمالية، وكذلك تكريب اشجار النخيل، في أجزاء مختلفة بمدينة المكلا”.

وأضاف باراس :” أن عملية التحسين بدأت عبر القيام بإعادة تأهيل الجولات وأحواض التشجير، وتصفيتهن، للاستعداد في غرس اشجار جديدة، بالإضافة إلى تأهيل شبكة الريء الخاصة بالتشجير في مدينة المكلا”.

وأضاف باراس ” بحسب التوجيهات سوف يتم الانتهاء من أعمال تأهيل جولة شركة النفط بجول مسحه، والاستمرار في استكمال باقي الجولات، وكذلك استحداث مجسمات جمالية في مواقع جديدة في مدينة المكلا، والبدء في العمال بمدينة الشحر وغيل باوزير”

جدير بالذكر أن الأستاذ أيمن باراس، شغر منصب مدير الإنارة بساحل حضرموت سابقًا، وكانت له بصمات جلية في ساحل حضرموت.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إدارة التحسين النظافة بصندوق تعاود حضرموت ساحل في نشاطها والتشجير

إقرا أيضا

Photo of جامعة عدن تناشد الرئاسة والحكومة والتحالف بسرعة التدخل لوقف هذا الاعتداء

جامعة عدن تناشد الرئاسة والحكومة والتحالف بسرعة التدخل لوقف هذا الاعتداء

21 يناير، 2020
Photo of مجزرة مأرب تشعل معارك في الجبهات ضد الحوثيين

مجزرة مأرب تشعل معارك في الجبهات ضد الحوثيين

21 يناير، 2020
Photo of الزبيدي يوجه بتسيير الاغاثات الى ميون وتخفيف معاناة سكان الجزيرة

الزبيدي يوجه بتسيير الاغاثات الى ميون وتخفيف معاناة سكان الجزيرة

20 يناير، 2020
Photo of رئيس البرلمان العربي يطالب بإجراءات عاجلة لمحاسبة الحوثيين

رئيس البرلمان العربي يطالب بإجراءات عاجلة لمحاسبة الحوثيين

20 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق