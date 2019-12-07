إدارة التربية بيافع سرار تواصل زياراتها التفقدية للمدارس

واصلت إدارة التربية والتعليم بمديرية سرار يافع بمحافظة أبين زياراتها التفقدية لمدارس سرارحيث قام فريق التوجيه بالمديرية صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى مدرستي قرض والدعيس الواقعة في الجهة الغربية لعاصمة المديرية للإطلاع على سير العمل عن كثب في تلك المدارس.

وخلال الزيارة التقى طاقم التوجيه بأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدرستي قرض والدعيس وتحدث مستشارمكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين الأستاذ “شيخ عوض النوباني” أن الهدف الرئيسي لزيارة التوجيه هو خلق قنوات للتواصل مع المدارس من ناحية وإدارتي التربية بسرار وأبين من ناحية اخرى للسعي في توحيد الجهود بالعمل نحو تحسين أداء العمل التربوي بما يتوافق مع جودة مخرجات التعليم والمعاييرالتي تنشدها وزارة التربية والتعليم ،وفي الوقت ذاته أكد النوباني بأن إدارة التربية بسرار ستقدم الدعم والمساندة لجميع مدارس المديرية لما من شأنه تحسين الأداء والخروج بمخرجات تعليمية جيدة تخدم أبناءنا الطلاب والطالبات بيافع سرار.

من جانبهم مديرو المدارس بقرض والدعيس ثمنوا زيارة طاقم التوجيه المستمرة لمدرستي قرض والدعيس واطلاعهم على سير العمل بمدارسهم ، واضافوا أن الزيارات المتواصلة تدل على حرص واهتمام إدارة التربية بسرار ممثلة بمديرها الأستاذ”فوزي المخيري” الذي كرس كافة جهده لمتابعة كل ما يتعلق بمدارس المديرية عن كثب، من خلال تكليفه لفريق التوجيه بالنزول الميداني المتواصل للمدارس للاطمئنان على سير العمل التربوي وماقطع من منهج خلال الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى معالجة العوائق فيما يتعلق بالإشكاليات التي تواجه المدارس بسرار التي تشهد نقلة نوعية منذُ تولى إدارتها المخيري.

“الجدير ذكره” إدارة التربية بسرار يافع تواصل تنفيذ زيارات تفقدية واستطلاعية عن كثب لجميع المدارس منذُ بداية العام الدراسي، للاطلاع على كل ما يستجد بهذه المدارس وتقديم المشورة والتوجيه للمعلمين والمعلمات من قبل طاقم التوجية التربوي بسرار.

*من صالح البخيتي