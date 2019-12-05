إدارة التربية والتعليم بسرار تعقد اجتماعا برؤوساء الاقسام ومدراء المدارس بالمديرية

عقدت إدارة التربية والتعليم بمديرية سرار يافع بمحافظة أبين صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً برؤوساء الأقسام ومدراء المدارس بقاعة التربية بالمديرية لمناقشة عدة أمور متعلقة في الجانب التربوي اهمها : مناقشة سير عمل شهر نوفمبر المنصرم ، وعمل المتعاقدين مع الصندوق في المدارس، والمشاريع المطلوب رفع تقاريرها ، وموعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول.

في بدء الإجتماع القى مدير التربية بالمديرية الأخ فوزي المخيري كلمة رحب فيها بالحضور رؤوساء أقسام ومدراء مدارس ثم تطرق إلى مناقشة سير عمل المعلمين الثابتين وكذلك المتعاقدين لدى الصندوق في المدارس وأشار بذلك يجب أن ترفع التقارير الشهرية بوقتها المحدد وبشفافية دون مجاملة اضافة الى التوزيع العادل لنصاب الحصص ، وفي الوقت ذاته أشاد بجهودطاقم التوجيه التربوي ومدراء المدارس بما قاموا به من عمل منذُ بدا العام الدراسي إلى وقتنا الحالي.

وحث المدراء على رفع تقارير المشاريع المطلوبة في المدارس من أجل إنجاز ماتعثر من مشاريع في المدارس وكذلك الامتحانات قال المخيري : أن التربية بسرار سوف تسير وفق الشعار الذي تستلمه من تربية أبين وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الموعد الزمني بوقت واحد في جميع المدارس بالمديرية ومؤكداً أن مكتب التربية سيكون حاضراً في تذليل الصعاب من أجل تطوير نواحي العمل في المدارس وتطوير جوانبه إدارياً وفنياً.

وفي السياق ذاته تحدث مستشار التربية بأبين الاخ شيخ عوض النوباني حول أهم المستجدات على العملية التربوية وبعض الأمور الإدارية الهامة داخل المدارس خصوصاً الانضباط والالتزام بالدوام لجميع المدارس مقدماً خالص شكره وتقديره لإدارة التربية بسرار على ما تقوم به من جهد متفاني للنهوض بالقطاع التربوي بالمديرية وايضاً شكر مدراء المدارس لما قدموه من جهد منذُ بدء العام الدراسي الحالي متمنياً دوام التقدم والنجاح للجميع.

وختام الإجتماع فتح الباب للنقاش حول قضايا تربوية وتعليمية ونواحي إدارية ومن جانبهم مدير التربية والنوباني اجابوا على تلك الاستفسارات .

*من صالح البخيتي