4 مايو

إدارة الخدمات الطبية لألوية العمالقة تنظم دورة تدريبية لـ 90 متدرب حول مواجهة فيروس كورونا

23 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير

الخميس – 23 أبريل 2020 – الساعة 05:00 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

نظمت إدارة الخدمات الطبية لألوية العمالقة دورة تدريبية لـ 90 متدرباً من الفرق الطبية لألوية العمالقة وألوية المشاة والمقاومة التهامية وألوية الزرانيق بالساحل الغربي، حول كيفية مواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) المستجد .
وتهدف الدورة لتوعية المتدربين حول فيروس كورونا وكيفية الحد من إنتشاره وطرق التعامل الجيد مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وكيفية الوقاية منه .
وتستمر الدورة التدريبية لمدة يومين، يتلقى فيها المتدربين محاظرات نظرية ومن ثم التطبيق العملي لزيادة الكسب المعرفي حول جائحة فيروس كورونا . وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن إهتمام إدارة الخدمات الطبية وقيادة ألوية العمالقة وقيادة التحالف العربي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم .


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إدارة الخدمات الطبية العمالقة تدريبية تنظم حول دورة فيروس كورونا لـ لألوية متدرب مواجهة

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