إدارة الخدمات الطبية لألوية العمالقة تنظم دورة تدريبية لـ 90 متدرب حول مواجهة فيروس كورونا

4 مايو / خاص

نظمت إدارة الخدمات الطبية لألوية العمالقة دورة تدريبية لـ 90 متدرباً من الفرق الطبية لألوية العمالقة وألوية المشاة والمقاومة التهامية وألوية الزرانيق بالساحل الغربي، حول كيفية مواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) المستجد .

وتهدف الدورة لتوعية المتدربين حول فيروس كورونا وكيفية الحد من إنتشاره وطرق التعامل الجيد مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وكيفية الوقاية منه .

وتستمر الدورة التدريبية لمدة يومين، يتلقى فيها المتدربين محاظرات نظرية ومن ثم التطبيق العملي لزيادة الكسب المعرفي حول جائحة فيروس كورونا . وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن إهتمام إدارة الخدمات الطبية وقيادة ألوية العمالقة وقيادة التحالف العربي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم .

