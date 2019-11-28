نخبة حضرموت

إدارة الغضب محاضرة هذا الأسبوع بمؤسسة صدى في المكلا ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 42 دقيقة
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المكلا (نخبة حضرموت)خاص

أقامت مؤسسة صدى للإعلام والتنمية، مساء الأربعاء، بمدينة المكلا؛ محاضرة تدريبية بعنوان “إدارة الغضب”، دربها المدرب المختص في التنمية الذاتية والإدارية، عبدالله سعيد باوزير. 

حيث قدم خلال المحاضرة التي حضرها عدد من الشباب المهتم مجموعة من المحاور الرئيسية؛ كان أهمها تعريف الغضب، وأنواعه، ومسبباته.

كذلك قدم المدرب شرحاً أنواع الغضب، بقسميها المكبوت والمتفجر، وأضرارها بالجسم والصحة.

كما تناول المدرب “باوزير” دورة حياة الغضب، والغضب الإيجابي، وأدوات إدارة الغضب، واستراتيجيات التعامل معه، وطرق التخلص منه، وطرق التعامل من الأشخاص الغاضبين. 

وتعد مؤسسة صدى للإعلام والتنمية، إحدى المؤسسات الشبابية الداعمة في مجال الإعلام والتنمية، وتنفذ جملة من المشاريع التي تخدم هذه الشريحة الواسعة من المجتمع.

كذلك تتبنى المؤسسة عدد من المشاريع التي ترعى الفكر الوسطي، النابذ للإرهاب والتطرف، والداعي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

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إدارة الأسبوع الغضب المكلا بمؤسسة صدى في محاضرة هذا
نخبة حضرموت

نخبة حضرموت

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