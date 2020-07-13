إدارة المرأة بانتقالي لحج تحشد استعدادا لفعالية الإدارة الذاتية

4 مايو / خاص

استعرضت إدارة المرأة والطفل في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في لحج، اليوم الاثنين، مستوى مشاركة المرأة في الفعالية الشعبية لتأييد الإدارة الذاتية، والتنديد بتردي الخدمات في المحافظة.

وتطرق اللقاء الذي أقيم في مقر المجلس بالمحافظة – جهود حشد المرأة في مديريتي الحوطة وتبن، لإنجاح الفعالية المقرر تنفيذها الخميس المقبل.

ودعت إدارة المرأة إلى تفاعل مختلف الإدارات في مديريات المحافظة لتكثيف المشاركة النسوية رفضًا للتنكيل بالمواطن عبر تعطيل الخدمات من قبل فاسدي السلطة.