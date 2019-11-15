إدارة النقل 33ك.ف تشرف على الانتهاء من ربط الدائرة الاحتياطية في محطة حجيف بعدن

شارفت الطواقم الفنية والهندسية في إدارة النقل 33ك.ف على الانتهاء من انجاز إعمال مشروع الربط لإطراف الدائرة الاحتياطية T5 في محطة شيناز التحويلية-حجيف للقضاء على انقطاع الكهرباء في مديريات المعلا والتواهي والقلوعة نتيجة حدوث اي خلل مفاجئ للشبكة .



وتأتي أهمية إعمال ربط دائرة احتياطية لدوائر شيناز _حجيف التي تنفذها طواقم إدارة النقل 33ك.ف لتغذية محطة حجيف في حال حدوث اي خلل في الدوائر الحالية والحد من الانقطاعات الكهربائية الطويلة وتطوير شبكة 33ك.ف في عدن لتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة .



حيث تأكد إدارة النقل بان هناك العديد من المشاريع قادمة أعدت وسيتم تنفيذها على مراحل لتحسين شبكة النقل بأخرى حديثة في كافة المناطق وذلك للحفاظ على ثبات واستقرار الشبكات في العاصمة عدن .

