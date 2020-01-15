إدارة برشلونة مؤامرة أم لتحسين الأوضاع!

هاي كورة- كشفت بعض المصادر عن اتهام خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق الأفضل في تاريخ البارسا لإدارة الكامب نو بالكذب والمؤمرة وسوء التخطيط وتغيير المدرب من أجل تهدئة الجمهور لمصلحته الشخصية وليس سوء عمل فالفيردي.

ورأس لابورتا الناي الكتالوني 7 سنوات وقام بتغيير مدربين

فقط ، بينما جوسيب دي ماريا بارتوميو الرئيس الحالي قضى 6 سنوات عمل تحت قيادته 4

مدربين حتى الآن.

ويرى بعض الجماهير أن إدارة البلوجرانا عينت كيكي سيتين

لتحسين الأوضاع و انقاذ الموسم.