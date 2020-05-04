إدارة مستشفى عتق التابعة لمليشيا الإخوان تطرد مسنا من حرم المستشفى متسببة في وفاته (صور)

عدن24-خاص

توفي مسن مريض، فجر اليوم الإثنين،في حرم مستشفى عتق العام بمحافظة شبوة بعد طرده من تلقي العلاج .

وأفادت مصادر محلية، أن المسن الذي يعاني من مرض الكلى كان يتلقى العلاج في مركز غسيل الكلى بمستشفى عتق منذ ما يقارب من الشهرين.

وأضافت المصادر، أن إدارة المستشفى التابعة لمليشيات الإخوان الإرهابية قامت في الساعات الأولى من فجر اليوم ،بطرد المسن بحجة عدم وجود أقارب له يهتمون به ويدفعون قيمة الأدوية والعلاج.

وأشارت المصادر، إلى قيام مجموعة من الشباب للذهاب إلى المستشفى للتكفل بإقامة وأدوية المسن عند سماعهم خبر طرده، لكنه كان فارق الحياة.

ولاقت جريمة طرد المسن استهجان وغضب شعبي عارم بين أوساط المجتمع بشبوة مطالبين بمحاسبة إدارة المستشفى.

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