إدانات عربية واسعة لمجزرة الحوثيين في مأرب

شهد الهجوم الصاروخي الحوثي، الذي استهدف مسجد معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب اليمنية أثناء صلاة المغرب، مساء السبت، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إدانات عربية واسعة.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته المليشيات الحوثية على مسجد بمسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية في محافظة مأرب.

وكان الجيش اليمني قد كشف، أمس الاحد، أن الهجوم الصاروخي الحوثي، الذي استهدف مسجد معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب أثناء صلاة المغرب، أمس السبت، أسفر عن مقتل 79 وإصابة 81 آخرين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، بأن أبوالغيط تقدم بخالص تعازيه للحكومة اليمنية وأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

واعتبر أبوالغيط، وفق البيان، أن الهجوم، الذي قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية، يشير مجدداً إلى محاولة أطراف خارجية “تسخين” الجبهة اليمنية لحرف الأنظار عما تواجهه من مشكلات وتحديات داخلية.

وقال المصدر إن الهجوم يأتي في توقيت دقيق، وإن هدفه هو تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثم “تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم إلا أجندات قوي إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط”.

من جانبه، أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية على مسجد محافظة مأرب، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبتها (مليشيا الحوثي) على هذه الجريمة النكراء.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان يُعد جريمة بشعة تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين.

وطالب السلمي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ “إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية على هذه الجريمة اللاإنسانية النكراء التي كشفت الوجه الإجرامي لها”.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع الجمهورية اليمينة في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه المليشيا الانقلابية، معرباً عن خالص تعازيه للجمهورية اليمينة رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً ولأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت مصادر طبية وعسكرية يمنية، اليوم الإثنين، لوسائل الإعلام، بارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الحوثي على مسجد مأرب إلى 116 قتيلاً.

في السياق، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم، الهجوم الإرهابي، مقدمة خالص تعازيها إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، رفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

وفي وقت سابق من الإثنين، أدانت الإمارات بشدة الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي، معلنة استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد محافظة مأرب، مؤكدة أن هذا الهجوم الإرهابي لم يراعِ إلاً ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، وأنه يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.

وجددت الخارجية السعودية، في بيان وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنساناً وأرضاً، موضحة أن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويض متعمد لمسار الحل السياسي، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكذلك أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي، واستهدف مسجداً في محافظة مأرب اليمنية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى أثناء تأدية الصلاة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره، الذي يقوض من فرص السلام والاستقرار والأمن، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

من جانبه أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استنكاره وإدانته للهجوم الصاروخي من قبل القوات الحوثية الإرهابية والذي استهدف معسكر للجيش في مأرب بجمهورية اليمن.

وأعرب المجلس عن رفضه القاطع لهذا العمل الإجرامي بما يعكسه من تعنت وإصرار الجماعة الحوثية على مواصلة زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين في اليمن داعياً المجتمع الدولي للتحرك الجاد لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية.