المشهد اليمني

إدانات متواصلة لقصف الحوثيين مدينة مأرب بالصواريخ والطائرات المتفجرة

13 سبتمبر، 2020
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تواصل الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين في محافظة مأرب رغبة في إركاعها بالصواريخ والطائرات المتفجرة.

وأدانت عدة منظمات وجهات حقوقية استمرار الحوثيين في استهداف مدينة مأرب والمدنيين.

واستنكرت منظمة “حماية” للتوجه المدني، صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء الهجمات الصاروخية المتكررة لمليشيا الحوثي على مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

وفي بيان لها حذرت المنظمة من أن تصاعد العنف ينذر بكارثة إنسانية في المحافظة التي تأوي ملايين النازحين، مشيرة إلى اقتراب المعركة من المخيمات الواقعة شمال غرب وجنوب المحافظة.

وأضافت المنظمة أن الأحداث المتسارعة منذ مطلع العام تسببت في تهجير ونزوح آلاف الأسر من مناطق شمال غرب وجنوب مأرب، وأصبحت أوضاعها مأساوية للغاية في ضل غياب شبه كامل للعمل الإنساني والإغاثي.

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