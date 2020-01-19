إدانة أممية خجولة لمجزرة مأرب دون تسمية الفاعل

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-01-19 22:32:53

أدانَ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب، معتبراً أن ذلك قد يعرقل التقدم (الهش للغاية) الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض التصعيد.

وقال غريفيث، في بيان أصدره مساء الأحد وحصل نيوزيمن على نسخة منه، “ندين تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب، حيث تواردت إفادات بوقوع غاراتٍ جويةٍ وهجماتٍ صاروخية وبرية”.

وأضاف “ومما يثير القلقَ بشكل خاص الهجومُ الجويُ الذي “قيل” إنه استهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب، ما أسفرَ عن مقتل ثمانينَ جنديًا على الأقل بحسب الإحصاءات الأولية”.. دون أن يسمي ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- المتورطة في ارتكاب هذه المجزرة.

وحذر غريفيث في بيانه قائلاً: “لقد قلت من قبل إن التقدم الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية، ومثل تلك الإجراءات قد تعرقل هذا التقدم”.

وحث المبعوث الأممي “جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدًا عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.”

وخلص إلى القول: “إن طاولاتِ المفاوضات أكثر فعاليةً من ساحاتِ القتال في حل النزاع”.