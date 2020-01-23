إدخال منظومة أجهزة رقمية بالأشعة لمستشفى ابن خلدون بلحج

بدأ بمستشفى ابن خلدون بلحج تركيب الأجهزة الرقمية الخاصة بالأشعة بالمستشفى والمقدمة من منظمة الصحة العالمي .

وفي تصريح للدكتور محسن مرشد مدير المستشفى قال : يتواصل العمل حاليا بتركيب الأجهزة الرقمية لقسم الأشعة وهي تتصل بجهاز حاسوب وطابعة رقمية وكمبيوتر لتحليل البيانات وإعطاء النتائج في مدة قياسية ودقة عالية .

كما سيتم تركيب جهاز خاص بالأشعة المرتبطة بعمليات العظام للتثبيت الخارجي .أما بالنسبة المختبر تم الحصول على جهاز عرض الخلاياء وجهاز كيميائي .

وسيتم إدخال جهازين لتحليل الكيمياء الحيوية وهو خاص لفحوص السكر والكرسترول و الكلى .

وجميعها يتم تركيبها من قبل مهندسين مختصين في هذا المجال.

وهناك جهاز خاص بالدم وهو مهم بالنسبة للعناية المركزة .

موضحا بأن جميع هذه الأجهزة بعد تركيبها ستحدث نقلة نوعية في مسار الخدمات الطبية وكون المستشفى لم يكن يمتلك هذه الإمكانيات المتطورة من حيث السرعة والجودة والدقة في الكشف أو التحليل .وهي لأول مرة توجد بالمستشفى .