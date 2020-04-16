عدن الغد

إدعاء : الحزام يقول انه ضبط كميات من الحشيش

16 أبريل، 2020
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إدعاء : الحزام يقول انه ضبط كميات من الحشيش

ضبطت قوات الحزام الأمني كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بحوزة عدد من الاشخاص في احد المنازل بالمدينة الخضراء مديرية تبن محافظة.
و بحسب عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، فإن قوة امنية تتبع قوات الطوارئ – بقطاع المدينة الخضراء تحركت فور تلقي البلاغ عن وجود عصابة تروّج للحشيش والمخدرات في احد المنازل.
و ألقت قوة الطوارئ التابعة للحزام الأمني القبض على أفراد العصابة اثناء خروجهم من المنزل متلبسين وهم يمارسون الترويج والتجارة بالحشيش والمخدرات وبحوزتهم ما يقارب 2 كيلو حشيش وكمية من الحبوب المخدرة اضافة لسلاح آلي كلاشنكوف وقنبلتين يدوية.
و تتكون العصابة من 6 افراد هم (ص.ع.م.ع)، (ع.ف.ع.ع)، (م.ع.م.د)، (ع.ص.ع.ح)، (ع.ص.ع.ح)، (م.م.ق.ر) وجميعهم ينتمون لمحافظات ومناطق مختلفة، حيث تم إيداعهم الحبس، وفتح تحقيقاً معهم إستعداداً لإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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