عدن الغد

إذاعة بندر عدن تعلن عن إقامة مسابقة القرآن الكريم

14 أبريل، 2020
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إذاعة بندر عدن تعلن عن إقامة مسابقة القرآن الكريم

برعاية الشيخ مهدي العقربي 
تعلن إذاعة بندر عدن عن إقامة مسابقة بندر عدن للقران الكريم ، فعلى الراغبين في المشاركة المسارعة في تسجيل أسمائهم .
١ – المسابقة ستكون بعد أسبوع تقريبا ، سيتم تسجل في شعبان ، وتذاع في رمضان .
٢ – المسابقة ستكون في ثلاث فئات :فئة عشرة أجزاء = لا يتجاوز ١٥ سنة .فئة عشرون جزء = لا يتجاوز ٢٠ سنة .فئة المصحف = لا يتجاوز ٢٥ سنة .
بشرط ألا يتقدم المتسابق بأقل مما يحفظ ؛ كأن يكون معروفا أنه يحفظ المصحف ثم يتقدم بفئة أقل .
٣ – لن يكون هناك امتحان قبول ، وإنما سيتم الاختيار عشوائيا من عموم المديريات .
٤ – يسجل المتسابق اسمه الرباعي تاريخ ميلاده الفئة المشارك فيها المديرية .مثل :الاسم :تاريخ الميلاد :الفئة :المديرية :
٥ – المسابقة خاصة بالذكور في محافظة عدن ، وسيقبل ( ١٠ ) مشاركين من كل فئة فقط .
٦ – آخر موعد للتسجيل :يوم الجمعة تاريخ : 23 / شعبان / ١٤٤١الموافق : 17 / أبريل / ٢٠٢٠م
٧ – يرجى التواصل مع هذه اﻷرقام للتسجيل :٧١٣٥٥٠٩٧٠ = اتصال واتساب .٧٣٤٥٠٨٤١٠ = اتصال فقط .٧٣٧١١٠٦٠٧ = اتصال فقط .٧٠١٨٦٧٩٠١ = واتساب فقط .#بندر_راديو_للجميع

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