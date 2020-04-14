إذاعة بندر عدن تعلن عن إقامة مسابقة القرآن الكريم

برعاية الشيخ مهدي العقربي

تعلن إذاعة بندر عدن عن إقامة مسابقة بندر عدن للقران الكريم ، فعلى الراغبين في المشاركة المسارعة في تسجيل أسمائهم .

١ – المسابقة ستكون بعد أسبوع تقريبا ، سيتم تسجل في شعبان ، وتذاع في رمضان .

٢ – المسابقة ستكون في ثلاث فئات :فئة عشرة أجزاء = لا يتجاوز ١٥ سنة .فئة عشرون جزء = لا يتجاوز ٢٠ سنة .فئة المصحف = لا يتجاوز ٢٥ سنة .

بشرط ألا يتقدم المتسابق بأقل مما يحفظ ؛ كأن يكون معروفا أنه يحفظ المصحف ثم يتقدم بفئة أقل .

٣ – لن يكون هناك امتحان قبول ، وإنما سيتم الاختيار عشوائيا من عموم المديريات .

٤ – يسجل المتسابق اسمه الرباعي تاريخ ميلاده الفئة المشارك فيها المديرية .مثل :الاسم :تاريخ الميلاد :الفئة :المديرية :

٥ – المسابقة خاصة بالذكور في محافظة عدن ، وسيقبل ( ١٠ ) مشاركين من كل فئة فقط .

٦ – آخر موعد للتسجيل :يوم الجمعة تاريخ : 23 / شعبان / ١٤٤١الموافق : 17 / أبريل / ٢٠٢٠م

٧ – يرجى التواصل مع هذه اﻷرقام للتسجيل :٧١٣٥٥٠٩٧٠ = اتصال واتساب .٧٣٤٥٠٨٤١٠ = اتصال فقط .٧٣٧١١٠٦٠٧ = اتصال فقط .٧٠١٨٦٧٩٠١ = واتساب فقط .#بندر_راديو_للجميع